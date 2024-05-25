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В Германии выяснили личности участников скандальной ксенофобской вечеринки

Прокуратура ФРГ начала расследование против участников ксенофобской вечеринки

В Германии разгорелся скандал с участниками элитной вечеринки на острове Зюльт, которые выкрикивали ксенофобские лозунги и вскидывали руку в нацистском приветствии. Издание BILD выяснило личности участников скандального мероприятия.

Одним из них оказался Мориц Н., работавший до скандала в крупном рекламном агентстве, однако, по данным издания, работодатель опознал его, после чего уволил без предварительного уведомления. Отмечается, что мужчина на камеру отдавал нацистское приветствие и изображал Гитлера, прикладывая два пальца к губам.

Еще одной участницей ксенофобской вечеринки оказалась Мария К. — она родом из богатой гамбургской семьи. Девушка также присоединилась к скандированию нацистского лозунга. Отмечается, что Мария училась и работала, помогая с продвижением блогеру Милене Карл (824 000 подписчиков), но после скандала потеряла свою работу.

Издание сообщило, что немецкая золотая молодежь бурно веселилась в ресторане Pony в общине Кампен на Зильте, являющемся излюбленным местом отдыха богемы. Присутствующие снимали себя на видео и скандировали ксенофобские лозунги под музыку L'Amour Toujours DJ Джиджи Д'Агостино. «Германия для немцев, иностранцы вон», – слышно на видео, распространенном в соцсетях.

На прошлой неделе в Барнауле возбудили уголовное дело в отношении тату-мастера за публичную демонстрацию запрещенных изображений. С декабря 2023 года по март 2024-го мужчина публиковал в Telegram-канале нацистскую символику и символику других экстремистских и террористических организаций.

Ранее в Екатеринбурге рейд полиции сорвал БДСМ-вечеринку на берегу водохранилища.

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