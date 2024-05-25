Движение на трассах Казахстана ограничили из-за снега

В Акмолинской области на севере Казахстана на нескольких участках автодорог республиканского и областного значения ограничили движение из-за снега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

«Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках: Екатеринбург-Алматы 1080-1140 километр, Егиндыколь-Жолан 0-61,3 километр, Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке 43-119,2 километр», — говорится в сообщении.

В апреле в Казахстане из-за паводка приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины. Общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн.

До этого в ГИБДД по Тюменской области сообщали, что движение автомобилей на тюменской трассе до границы с Казахстаном ограничили из-за паводков. Речь шла об участке с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим — Казанское.

Ранее в Казахстане отменили крупные мероприятия из-за паводка.