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В Харькове произошел повторный взрыв

Мэр Терехов сообщил об еще одном взрыве в Харькове

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Shutterstock

В городе Харькове на Украине произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

В этот же день чиновник заявлял об ударе корректируемыми авиабомбами по окраинам Харькова.

«Снова громко в Харькове», — написал Терехов.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области уже почти четыре часа звучит воздушная тревога.

Министерство обороны России сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 23 мая в том же регионе силами РФ были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Харьковской области.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать обстановку после ряда успехов российских войск на Купянском направлении.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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