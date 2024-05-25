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В Краснодаре возбудили уголовное дело после срыва кровли в школе во время линейки

СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли в школе Краснодара

Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту срыва крови в школе во время проведения последнего звонка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

12 школьников получили травмы различной степени тяжести из-за обрушившейся кровли школы во время последнего звонка. Обломки крыши рухнули на детей, стоявших во дворе образовательного учреждения.

По факту травмирования несовершеннолетних региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку произошедшего также проводит региональная прокуратура. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

По данным Telegram-канала Kub Mash, в последний раз кровлю чинили до 2015 года. На месте продолжают работу спасатели, полиция и медики.

До этого сообщалось, что шторм с градом обрушился на российский город, улицы Новосибирска засыпало снежной кашей вперемешку с сильным градом. На фотографиях очевидцев зафиксированы градины размером с пятирублевую монету. В ряде районов города выпал настолько сильный град, что улицы покрылись ледяными сугробами.

Ранее десятки человек пострадали из-за обрушения рекламного щита.

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