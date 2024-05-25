Власти Харьковской области эвакуировали из приграничных районов еще более 70 человек

Еще более 70 человек эвакуированы в течение суток из приграничных районов Харьковской области на востоке Украины, где проходят ожесточенные бои. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности эвакуировано 11 090 человек. Людей увозят из Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов.

Министерство обороны России сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 23 мая в том же регионе силами РФ были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Харьковской области.

Ранее главком ВСУ Сырский признал сложной ситуацию на Купянском направлении.