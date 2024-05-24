Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей Украине

Воздушную тревогу второй раз за день объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Вся территория страны попала в красную зону на карте тревог в 20:22 мск. Сигнал об угрозе с воздуха продолжает звучать.

Накануне в сеть попали кадры с последствиями удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом.

До этого на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.