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ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Гладков: три села в Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Красное Шебекинского городского округа дрон сбросил взрывное устройство, которое сдетонировало и повредило кровлю, фасад и остекление магазина.

Другой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил линию электропередачи в селе Муром того же округа. На текущий момент подача электричества в дома местных жителей восстановлена, отметил Гладков.

Еще один украинский FPV-дрон повредил легковой автомобиль в селе Малиновка Белгородского района.

«Во всех случаях обошлось без пострадавших», — написал губернатор.

23 мая в селе Ясные Зори Белгородской области местные жители обнаружили российскую авиационную бомбу ФАБ-250. Жители ближайших 11 домов в количестве 18 человек были эвакуированы. Специалисты изъяли бомбу для последующего уничтожения. Как боеприпас оказался в населенном пункте — неизвестно.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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