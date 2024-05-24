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В Ленобласти полицейские открыли стрельбу по машине с подростком и попали на видео

В Ленобласти со стрельбой и погоней задержали 16-летнего водителя

В Ленобласти правоохранители открыли стрельбу во время погони за машиной с водителем-подростком. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На школьника обратили внимание во время патрулирования территории. Водитель превышал скорость и проигнорировал требование остановиться. После этого правоохранители бросились за ним.

«Пытаясь скрыться, лихач неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», – сообщается в публикации.

Во время погони патрульные выстрелили в воздух, но это не принесло результатов, поэтому они открыли стрельбу по колесам машины. Спустя некоторое время средство передвижения остановилось и 16-летнего подростка задержали.

В участке в отношении школьника составили несколько протоколов, затем молодого человека передали отцу. В отношении главы семьи возбудили административное производство за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Мурманске неизвестные открыли стрельбу из автомобиля.

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