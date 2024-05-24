Мэр Москвы рассказал о планах развития района Филевский парк

По программе реновации в столичном районе Филевский парк уже возведено два комплекса — в Береговом проезде и на улице Большая Филевская. Еще две новостройки на этапе строительства, а одна на этапе проекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что все новые объекты возводятся с безбарьерной средой. Во дворах предусмотрены детские и спортивные площадки.

«Более тысячи граждан уже получили новые квартиры. Всего предстоит расселить 6,5 тыс. жителей столицы из 35 домов», — уточнил мэр.

Параллельно столичные власти улучшают транспортную доступность района. Сюда провели наземное метро, а станция «Фили» вошла в состав первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1).

В районе обновили путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона, провели реконструкцию Промышленного и Багратионовского проездов, улицы Ивана Франко, перечисли мэр.

Кроме того, построили Проектируемый проезд №2017, который связывает Большую Филевскую улицу с Береговым проездом. В створе Берегового проезда возводится мост через Москву-реку. Появилось 12 новых маршрутов наземного городского транспорта.

В планах — запуск речного электротранспорта до причала «Парк «Фили», добавил мэр.

Также Сергей Собянин сообщил о проводимых работах по благоустройству Филевского парка и созданию социальной инфраструктуры. Он уточнил, что строители привели в порядок поликлиники, благоустраивают зоны для прогулок и отдыха, спортивные объекты и дворы.

Помимо этого в районе открыли Единый центр поддержки для участников спецоперации и членов их семей.