Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Москвы рассказал о планах развития района Филевский парк

Столичные власти планируют запустить речной электротранспорт до Филевского парка

close
100%
Мэр Москвы Сергей Собянин' class="item-image" >
Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

По программе реновации в столичном районе Филевский парк уже возведено два комплекса — в Береговом проезде и на улице Большая Филевская. Еще две новостройки на этапе строительства, а одна на этапе проекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что все новые объекты возводятся с безбарьерной средой. Во дворах предусмотрены детские и спортивные площадки.

«Более тысячи граждан уже получили новые квартиры. Всего предстоит расселить 6,5 тыс. жителей столицы из 35 домов», — уточнил мэр.

Параллельно столичные власти улучшают транспортную доступность района. Сюда провели наземное метро, а станция «Фили» вошла в состав первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1).

В районе обновили путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона, провели реконструкцию Промышленного и Багратионовского проездов, улицы Ивана Франко, перечисли мэр.

Кроме того, построили Проектируемый проезд №2017, который связывает Большую Филевскую улицу с Береговым проездом. В створе Берегового проезда возводится мост через Москву-реку. Появилось 12 новых маршрутов наземного городского транспорта.

В планах — запуск речного электротранспорта до причала «Парк «Фили», добавил мэр.

Также Сергей Собянин сообщил о проводимых работах по благоустройству Филевского парка и созданию социальной инфраструктуры. Он уточнил, что строители привели в порядок поликлиники, благоустраивают зоны для прогулок и отдыха, спортивные объекты и дворы.

Помимо этого в районе открыли Единый центр поддержки для участников спецоперации и членов их семей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами