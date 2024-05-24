Москвич построил в квартире бассейн и демонтировал его по требованию жилинспекции

Житель района Филевский парк разобрал бассейн в квартире после угрозы судом от Мосжилинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

С жалобой на москвича обратился его сосед: мужчина рассказал, что в квартире сверху длительное время идет ремонт с обустройством плавательного бассейна.

После этого жилищные инспекторы провели проверку и подтвердили факт самовольной перепланировки.

«Мосжилинспекция привлекла собственника квартиры к административной ответственности и обязала привести помещение в соответствие проектной документации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Поскольку собственник не торопился устранять нарушение, специалисты обратились в суд. После получения повестки, не дожидаясь решения суда, мужчина привел квартиру в первоначальное состояние, а именно восстановил проем для прохода на нижний уровень квартиры.

Ранее в Госдуме рассказали, как изменится процесс перепланировки квартир.