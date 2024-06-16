Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, кому могут спасти жизнь препараты от изжоги

NEJM: препарат от изжоги снизил риск опасного кровотечения у людей на ИВЛ в 4 раза

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Пантопразол — препарат, подавляющий выработку желудочной кислоты. Он может в четыре раза снизить риск опасных кровотечений у критически больных пациентов, показало исследование, опубликованное в журнале NEJM.

Пантопразол используется для лечения изжоги при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). В новом исследовании ученые разделили почти пять тысяч пациентов на две равные группы. Одна принимала пантопразол, а другая — плацебо. Все пациенты находились на искусственной вентиляции легких.

Опасное для жизни желудочно-кишечное кровотечение произошло у 25 человек (1%) в группе пантопразола и у 84 (4%) получавших плацебо.

Число летальных исходов через 90 дней составило 696 (29%) в группе пантопразола и у 734 (30%) в группе плацебо.

Также данные показывают, что прием пантопразола не влиял на риск развития воспаления легких. Авторы заключили, что прием пантопразола позволяет значительно снизить риск желудочно-кишечных кровотечений и может оказать незначительное влияние на риск летального исхода.

Ранее россиянам рассказали, как работает препарат против рака со 100%-й эффективностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами