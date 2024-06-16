Ученые выяснили, кому могут спасти жизнь препараты от изжоги

Пантопразол — препарат, подавляющий выработку желудочной кислоты. Он может в четыре раза снизить риск опасных кровотечений у критически больных пациентов, показало исследование, опубликованное в журнале NEJM.

Пантопразол используется для лечения изжоги при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). В новом исследовании ученые разделили почти пять тысяч пациентов на две равные группы. Одна принимала пантопразол, а другая — плацебо. Все пациенты находились на искусственной вентиляции легких.

Опасное для жизни желудочно-кишечное кровотечение произошло у 25 человек (1%) в группе пантопразола и у 84 (4%) получавших плацебо.

Число летальных исходов через 90 дней составило 696 (29%) в группе пантопразола и у 734 (30%) в группе плацебо.

Также данные показывают, что прием пантопразола не влиял на риск развития воспаления легких. Авторы заключили, что прием пантопразола позволяет значительно снизить риск желудочно-кишечных кровотечений и может оказать незначительное влияние на риск летального исхода.

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