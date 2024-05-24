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Летевший в Таджикистан самолет с россиянами экстренно сел в Самаре

Aviaincident: летевший в Худжанд самолет сел в Самаре из-за больного пассажира

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Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший в Таджикистан, экстренно сменил курс в небе и сел в Самаре. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Airbus A321neo следовал из Санкт-Петербурга в Худжанд. Во время полета стало известно о больном пассажире на борту.

Командир воздушного судна решил совершить посадку на незапланированном аэродроме. Сигналы «Срочность» и «Бедствие» им не объявлялись. Лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Самары.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. По информации Aviaincident, больного по прибытии в Самару встретили медики.

23 мая в аэропорту Калуги частный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления. Уточнялось, что на борту лайнера Л-145 амфибия из Могилева находились пилот, штурман и два пассажира, все они — граждане Белоруссии.

Ранее в Японии самолет сел с убранными шасси.

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