Суд в Приморье оставил под стражей обвиняемого в краже американского военного

Суд оставил под арестом Гордона Блэка, которого обвиняют в краже во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта».

По данным агентства, Гособвинение выступило против смягчения меры пресечения, потому что семья Гордона Блэка живет в США, а в России его ничто не удерживает, поэтому он может скрыться от следствия. В итоге судья отклонила апелляционную жалобу адвоката американского военного.

Блэк является фигурантом уголовного дела, его обвиняют по статье 158 часть 2 пункт «в» УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).

По данным МВД, 34-летний американец обокрал 32-летнюю гражданку России. Пара познакомилась в Южной Корее, куда девушка приехала на заработки. После того, как американец 10 апреля приехал к россиянке, они поссорились, после чего та обнаружила пропажу крупной денежной суммы и обратилась в полицию.

В случае признания судом его вины максимально возможное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Ранее армия США начала расследование после ареста во Владивостоке военного Блэка.