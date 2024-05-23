Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржца, подозреваемого в попытке диверсии на аэродроме, заключили под стражу

Суд Петербурга арестовал подозреваемого в попытке диверсии на аэродроме

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в покушении на диверсию, связанную с уничтожением авиационной техники. Об этом сообщает глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По версии следствия, подозреваемый направлялся к аэродрому «Бесовец» в Петрозаводске. Там он ходил по территории недалеко от объекта и снимал. Военнослужащие оперативно обратили внимание на незнакомца и задержали.

Машину мужчины нашли в лесу. В салоне обнаружили перчатки, шарф-воротник черного цвета и шапку. Помимо этого правоохранители нашли переписку, из которой следует, что россиянин выполнял задание неизвестного, за диверсию собеседник предлагал деньги.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Во время заседания фигурант просил не отправлять его под стражу.

«Суд поддержал следствие, учитывая и то, что фигурант ранее был судим за уничтожение имущества путем поджога, освободился в феврале и снова взялся за бензин и спички», – сообщается в публикации.

Подозреваемого отправили под арест до 21 июля текущего года.

Ранее бармену из Истры дали 25 лет за поджог релейного шкафа на железной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами