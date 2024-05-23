Петербуржца, подозреваемого в попытке диверсии на аэродроме, заключили под стражу

В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в покушении на диверсию, связанную с уничтожением авиационной техники. Об этом сообщает глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По версии следствия, подозреваемый направлялся к аэродрому «Бесовец» в Петрозаводске. Там он ходил по территории недалеко от объекта и снимал. Военнослужащие оперативно обратили внимание на незнакомца и задержали.

Машину мужчины нашли в лесу. В салоне обнаружили перчатки, шарф-воротник черного цвета и шапку. Помимо этого правоохранители нашли переписку, из которой следует, что россиянин выполнял задание неизвестного, за диверсию собеседник предлагал деньги.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Во время заседания фигурант просил не отправлять его под стражу.

«Суд поддержал следствие, учитывая и то, что фигурант ранее был судим за уничтожение имущества путем поджога, освободился в феврале и снова взялся за бензин и спички», – сообщается в публикации.

Подозреваемого отправили под арест до 21 июля текущего года.

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