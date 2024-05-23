Стало известно, чем FLiRT отличается от других штаммов коронавируса

Новый штамм коронавируса FLiRT появился из-за изменений в геноме и белке, но по симптомам он не отличается от предыдущих версий. Об этом проекту «Сноб» рассказал профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. У больных, по его словам, наблюдаются лихорадка, насморк, боль в горле, а также потеря вкуса или обоняния.

Эксперт отметил, что у нового штамма есть только одно отличие от предыдущих: он более заразен.

«Вирус эволюционирует. Его высокая заразность главным образом связана с тем, что иммунная система человека его просто не узнает. FLiRT может вызвать более сложное течение заболевания у отдельных людей, это зависит от организма человека», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что выявить случай заражения вариантом FLiRT можно только в лабораторных условиях. В медицинской карте, по его словам, будет также стоять диагноз COVID-19.

Роспотребнадзор накануне сообщил, что в России выявлено 178 случаев заболевания новым вариантом FLiRT. Отмечается, что этот штамм вируса не представляет большей опасности, чем его другие разновидности.

В пресс-службе ведомства заявили, что вариант омикрон по-прежнему остается преобладающим во всем мире. Симптоматика FLiRT при этом аналогичная — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Ранее ученые допустили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штамма FLiRT.