Россиянам дали советы по борьбе с аллергией

В первую очередь, аллергикам важно соблюдать гипоаллергенный быт. Об этом сообщила врач-аллерголог Виктория Критченко. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Регулярная влажная уборка, минимизация «пылесборников», таких как ковры и мягкие игрушки, регулярная стирка постельного белья помогут снизить воздействие аллергенов», — сказала Критченко.

В случае, если симптомы аллергии появились впервые, по ее словам, важно убедиться, что это не ринит и не кожное заболевание. Специалист посоветовала обратиться к аллергологу, который сделает кожные пробы.

Заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева до этого предупреждала, что при серьезных приступах аллергии важно вовремя обратиться к врачу, так как это состояние опасно для жизни.

Ранее стало известно, у кого аллергия может пройти сама.