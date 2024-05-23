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Россиянам дали советы по борьбе с аллергией

Врач Критченко: аллергикам необходимо соблюдать гипоаллергенный быт

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Shutterstock

В первую очередь, аллергикам важно соблюдать гипоаллергенный быт. Об этом сообщила врач-аллерголог Виктория Критченко. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Регулярная влажная уборка, минимизация «пылесборников», таких как ковры и мягкие игрушки, регулярная стирка постельного белья помогут снизить воздействие аллергенов», — сказала Критченко.

В случае, если симптомы аллергии появились впервые, по ее словам, важно убедиться, что это не ринит и не кожное заболевание. Специалист посоветовала обратиться к аллергологу, который сделает кожные пробы.

Заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева до этого предупреждала, что при серьезных приступах аллергии важно вовремя обратиться к врачу, так как это состояние опасно для жизни.

Ранее стало известно, у кого аллергия может пройти сама.

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