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«Зарплата за 500 лет»: уральский слесарь выиграл в лотерею более 600 млн рублей

Выигравший в лотерею 607 млн рублей оказался слесарем из Челябинской области

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Shutterstock

Мужчина, выигравший в лотерею «Спортлото «4 из 20» 607 млн рублей, оказался обычным слесарем из Челябинской области. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Мужчина живет в Магнитогорске. По его словам, он верил, что может выиграть в лотерею, но не догадывался, что станет новым рекордсменом.

«Наверное, часа два сидел и смотрел на экран телефона. Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет», — поделился победитель.

Мужчина отметил, что часть суммы потратит на строительство загородного дома и благотворительность. Окончательную судьбу выигрыша слесарь, по его словам, будет решать вместе с сестрой и матерью на семейном собрании.

На руки челябинец после уплаты налога получит 516 млн рублей.

Победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении, о баснословном выигрыше мужчина узнал 10 мая, в день розыгрыша рекордного для России суперприза.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $837 тысяч после вещего сна сестры.

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