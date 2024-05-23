Мужчина ударил сотрудника безопасности Московского метро бутылкой по голове

В Московском метро пассажир напал на сотрудника службы безопасности. Агрессора задержали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на станции метро «Трубная». На кадрах опубликованного видео мужчина с признаками опьянения шатающейся походкой пытается пройти через рамки металлодетектора, когда ему преграждает путь сотрудник столичной подземки. Пассажир выразил недовольство поведением мужчины из службы безопасности и ударил его по голове стеклянной бутылкой.

После этого нарушителя задержали. Им оказался 44-летний приезжий из Нижегородской области.

Пострадавшего сотрудника метрополитена госпитализировали с ушибленной раной лобной области.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а также возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее безбилетник напал на пассажира метро в Москве из-за замечания.