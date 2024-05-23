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В Свердловской области отец открыл стрельбу по сыновьям из охотничьего карабина

На Урале отец, выстреливший в сыновей из карабина, получил 12 лет колонии

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СК РФ по Свердловской области

Житель Слободо-Туринского района Свердловской области признан виновным в покушении на своих взрослых сыновей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, нетрезвый россиянин поссорился с двумя взрослыми сыновьями, он достал охотничий карабин и сначала выстрелил младшему сыну в живот, затем ранил старшего в плечо.

Один из раненых сумел скрыться от разъяренного отца и позвать на помощь, второго пострадавшего спасти не удалось. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе, он прятался на одном из частных подворий. Оружие мужчина выбросил в пустующую собачью будку.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в ингушском селе Инарки пьяный местный житель поссорился с приятелем и обстрелял из ружья его машину, в которой находился ребенок. Двое сельчан выпивали на приусадебном участке. В какой-то момент между нетрезвыми мужчинами возникла ссора. Хозяин дома схватил ружье «Сайга-12» и открыл огонь по автомобилю приятеля. Оказалось, что на заднем сиденье машины сидел племянник гостя. 13-летний мальчик получил ранение в живот, его доставили в больницу, несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. Стрелявший сам сдался полицейским, мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 20 лет колонии.

Ранее в Подмосковье пуля от пневматического пистолета случайно попала девочке в сердце.

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