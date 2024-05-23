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В Киевской области объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области Украины

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения жителей о возможной опасности.

Особый режим был введен на территории региона в 10:16 (совпадает с мск). При этом в самом Киеве воздушная тревога не объявлялась.

Вечером 22 мая в столице Украины и еще восьми восточных регионах страны была объявлена ракетная тревога. О возможной опасности предупредили жителей Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областей.

Позже особый режим отменили, но через несколько часов сирены сработали в Херсонской и Днепропетровской областях. Аналогичная ситуация произошла в Николаевской и Кировоградской области, а также на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области.

В ночь на 23 мая власти Украины ввели режим воздушной тревоги на всей территории государства. Первыми о возможной опасности предупредили жителей столицы.

Ранее украинский город Сумы оказался полностью обесточен после удара по местным энергетическим объектам.

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