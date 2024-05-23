Синоптик заявил, что в воскресенье в Москве ожидается до +28°C

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в воскресенье в Москве ожидается до +28°С. Его слова передает RT.

По словам синоптика, сейчас в столичный регион идет череда антициклонов, первый из которых пришел 16-17 мая, благодаря чему в столице потеплело. Антициклон, влияющий на погоду сейчас, продержится до воскресенья.

«Причем если сегодня-завтра и в субботу у нас +20...+25 °С, то в воскресенье, перед тем как случится приход очередного антициклона, температура может повыситься до +26...+28 °С. И это будет самый теплый день уходящей весны», — пояснил Шувалов.

До этого «Газете.Ru» в пресс-службе «Ситилинк» рассказали, что прирост числа заказов электронных термометров в первой половине мая относительно аналогичного периода в апреле составил 30%, относительно марта — 19%.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.