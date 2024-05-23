Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик заявил, что в воскресенье в Москве ожидается до +28°C

Синоптик Шувалов: в воскресенье в Москве ожидается до +28°C

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в воскресенье в Москве ожидается до +28°С. Его слова передает RT.

По словам синоптика, сейчас в столичный регион идет череда антициклонов, первый из которых пришел 16-17 мая, благодаря чему в столице потеплело. Антициклон, влияющий на погоду сейчас, продержится до воскресенья.

«Причем если сегодня-завтра и в субботу у нас +20...+25 °С, то в воскресенье, перед тем как случится приход очередного антициклона, температура может повыситься до +26...+28 °С. И это будет самый теплый день уходящей весны», — пояснил Шувалов.

До этого «Газете.Ru» в пресс-службе «Ситилинк» рассказали, что прирост числа заказов электронных термометров в первой половине мая относительно аналогичного периода в апреле составил 30%, относительно марта — 19%.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами