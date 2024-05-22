Водители-иностранцы подрались на остановке из-за манеры вождения автобусов

Конфликт между водителями-иностранцами из Владивостока закончился вмешательством прокуратуры. Об этом сообщает управление ведомства по Приморскому краю.

Инцидент произошел на остановке «3-я Рабочая». По данным правоохранителей, водители автобусов устроили потасовку. Предварительно, один из участников драки не одобрил манеру управления транспортным средством другого. Что именно не устроило иностранца, не уточняется.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Сотрудники ведомства проверят, соблюдали ли мужчины правила дорожного движения во время езды. Проверяющие дадут оценку и соблюдению миграционного законодательства.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на очевидцев, один из водителей вышел из своего автобуса и повалил другого иностранца на землю, затем замахнулся. В результате потасовку пришлось разнимать случайным свидетелям. Получили ли участники травмы, не сообщается.

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