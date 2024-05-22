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Российскую дачницу подняло ветром в воздух вместе с теплицей

112: в Ярославской области дачницу порывом ветра подняло вместе с теплицей

В Ярославской области дети сняли на видео, как порывом ветра в воздух подняло теплицу и находившуюся внутри женщину. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Дети ведут съемку со спортивной площадки. «О, вихрь», — говорит голос за кадром. В этот момент оператор снимает небо. Затем внимание ребенка переключается на ближайший огород, где порыв ветра на дыбы поднимает теплицу и из нее вылетает пенсионерка.

«А-а-а-а-а-а-а! Там тетя улетела! Там тетя улетела. Там бабушка из теплицы вылетела», — кричит другой ребенок.

По данным канала, после ЧП женщину осмотрели медики. Она получила ушибы, но от госпитализации отказалась.

До этого в Свердловской области 13-летний мальчик остался без ноги, отрезав ее мотоблоком: мальчику перерезало ноги во время работы на участке. Ребенок не справился с управлением тяжелой техникой.

Ранее женщина перенесла ампутацию из-за того, что медики не оказали ей помощь после укуса собаки.

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