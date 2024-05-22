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ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о новой атаке украинских войск

ЗАЭС передала МАГАТЭ данные об атаке ВСУ на транспортный цех станции

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Reuters

Сотрудники Запорожской АЭС проинформировали инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на транспортный цех станции и Энергодар. Об этом ТАСС рассказала директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина.

«Удар был слышен на станции. Инспекторы проинформированы об атаках на город и прилете по транспортному цеху», — сообщила Яшина.

Об атаке дрона-камикадзе ВСУ на цех стало известно 22 мая. Отмечалось, что пострадавших и критических разрушений нет. В пресс-службе станции назвали обстрелы ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимыми, подчеркивая, что они однозначно являются террористическими актами.

21 мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что соблюдение принципов, установленных агентством с начала конфликта на Украине, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. В этот же день Гросси сказал, что МАГАТЭ в ежедневном режиме следит за событиями вокруг ЗАЭС.

Ранее сообщалось о состоянии радиационного фона на ЗАЭС после атаки ВСУ.

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