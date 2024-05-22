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Электричка загорелась в Подмосковье

РИА Новости: два вагона электрички загорелись на станции в Подмосковье

На железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что пассажиры были эвакуированы.

«Предварительно, возгорание между 8 и 9 вагонами», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на место происшествия выехали дежурные подразделения спасателей.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области. Он отметил, что пассажиров внутри электрички не было, поэтому обошлось без пострадавших, однако железнодорожный путь и контактная сеть были повреждены.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина в электричке сломал нос пенсионерке, попросившей его убрать ноги с прохода.

Ранее драка пассажиров в московском автобусе попала на камеру.

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