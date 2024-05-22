Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятилетнего мальчика нашли ночью на остановке в поселке под Новороссийском

В Краснодарском крае пятилетний мальчик один гулял ночью по улице

close
100%
Наталья Майорова/VK

Полиция Новороссийска разыскивает родителей пятилетнего ребенка, которого прохожий нашел ночью на остановке. Об этом сообщает городское управление МВД.

Маленького мальчика с конфетой в руке и игрушкой ночью на остановке нашел житель поселка Кирилловка под Новороссийском. По данным Telegram-канала Kub Mash, ребенок бродил по улице один, мужчина пытался заговорить с ним, не получив ответа, вызвал полицию.

Мальчика забрали в Абинский социально-реабилитационный центр, с ним работают медики и психологи, пока ребенок не заговорил. Сотрудники МВВД Новороссийска устанавливают личности матери и отца найденного детсадовца.

До этого сообщалось, что в Химках пьяная мать бросила младенца на скамейке и ушла домой. Ребенка обнаружили сотрудники Росгвардии, рядом с ним находился мужчина, россиянин рассказал, что это младенец его знакомой, пьяная женщина вышла с ним на прогулку, оставила сына на скамейке и вернулась домой. Стражи правопорядка отогрели 10-месячного мальчика в служебном автомобиле и вызвали скорую помощь.

Ранее в Краснодаре мать бросила дочь в магазине и скрылась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами