Пятилетнего мальчика нашли ночью на остановке в поселке под Новороссийском

Полиция Новороссийска разыскивает родителей пятилетнего ребенка, которого прохожий нашел ночью на остановке. Об этом сообщает городское управление МВД.

Маленького мальчика с конфетой в руке и игрушкой ночью на остановке нашел житель поселка Кирилловка под Новороссийском. По данным Telegram-канала Kub Mash, ребенок бродил по улице один, мужчина пытался заговорить с ним, не получив ответа, вызвал полицию.

Мальчика забрали в Абинский социально-реабилитационный центр, с ним работают медики и психологи, пока ребенок не заговорил. Сотрудники МВВД Новороссийска устанавливают личности матери и отца найденного детсадовца.

До этого сообщалось, что в Химках пьяная мать бросила младенца на скамейке и ушла домой. Ребенка обнаружили сотрудники Росгвардии, рядом с ним находился мужчина, россиянин рассказал, что это младенец его знакомой, пьяная женщина вышла с ним на прогулку, оставила сына на скамейке и вернулась домой. Стражи правопорядка отогрели 10-месячного мальчика в служебном автомобиле и вызвали скорую помощь.

Ранее в Краснодаре мать бросила дочь в магазине и скрылась.