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В Красноярске отчим избил пасынка на улице ночью

В Красноярске мужчина жестоко избил сына сожительницы

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Shutterstock

В Красноярске сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения подростка ночью на улице, телесные повреждения юноше нанес отчим. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

В правоохранительные органы обратились очевидцы произошедшего, они рассказали, что на обочине дороги по улице Свердловской лежит избитый подросток с травмами головы.

Полицейские установили, что побои 16-летнему подростку нанес отчим, мужчина вместе с матерью забирал мальчика от друзей. В автомобиле между ними возникла ссора, мать остановила машину, чтобы предотвратить конфликт, но мужчина набросился на мальчика с кулаками.

Пока мать успокаивала младшего ребенка, который находился на заднем сиденье, мужчина нанес два удара подростку, затем для устрашения взял металлическую палку, но больше несовершеннолетнего не трогал. Пострадавшего забрала скорая медицинская помощь, которую вызвали очевидцы. Известно, что семья не состоит на учете в правоохранительных органах, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Кемеровской области отчим бил восьмилетнего пасынка табуретом.

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