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Мошенники выманили у семейной пары из Ульяновска 10 млн рублей

В Ульяновске супруги лишились 10 млн рублей после общения с мошенниками

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Ilya Naymushin/Reuters

В Заволжском районе Ульяновска мошенники обманули семейную пару, заставив их взять кредитов на 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

С жительницей Ульяновска мошенники связались, представившись сотрудниками сотового оператора. Аферисты убедили женщину, что договор на услуги связи заканчивается.

Спустя некоторое время она получила смс о том, что ее личный кабинет на портале Госуслуги взломан, россиянка позвонила по номеру, указанному в сообщении. Мошенники сообщили женщине, что неизвестные пытаются оформить на нее займы и ей необходимо взять несколько кредитов и перевести деньги на якобы безопасные счета. В период с 30 мая по 3 июня пострадавшая оформила, а затем перевела мошенникам 2,8 млн рублей.

Затем мошенникам удалось убедить и супруга женщины в том, что его личные данные также скомпрометированы, он обратился в банки и оформил кредиты на 7,4 млн рублей. В полицию пострадавшие обратились после того, как стали получать сообщения о необходимости погашения задолженностей.

Ранее в Ярославле юноша оформлял кредиты на друзей и попал под следствие.

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