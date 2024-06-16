Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве также рассказали, что экипаж многоцелевого истребителя Су-35с выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Незадолго до этого группировка «Восток» сорвала попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в Донецкой народной республике. Отмечалось, что подразделения группировки продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ, в результате чего им удалось взять под контроль Старомайорское.

Сообщалось также, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка ДНР.

Ранее российские войска продвинулись в Харьковской области.