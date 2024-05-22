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Гостей аэропорта Перми удивила странная надпись на асфальте

Гости аэропорта Перми показали странную надпись на асфальте о Пензе

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levgubin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прибывающие в Пермь авиарейсами заметили приветственную шуточную надпись, которая появилась на площадке рядом с городским аэропортом. Слова видны самолетам, которые заходят на посадку. Об этом сообщает издание URA.ru со ссылкой на соцсети одной из создательниц граффити, художницы Евгении Шарецкой.

Надпись, сделанная на асфальте, гласит: «Добро пожаловать в Пензу». Местные жители уже посмеялись над такой ошибкой в комментариях в социальных сетях, но, как оказалось, авторы сделали это намеренно, так как люди часто путают названия городов. Хотя оба города находятся в Приволжском федеральном округе, их разделяет расстояние более 1000 километров.

«Работу мы разместили на территории Музея авиации. Но необязательно приходить в него. Достаточно просто купить билет на самолет», — пояснила художница.

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