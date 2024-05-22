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Соцсети удивила женщина, приготовившая яичницу на раскаленном асфальте

NDTV: индианка приготовила яичницу на раскаленном асфальте и удивила соцсети

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tejalmodi454/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Индии удивила соцсети тем, что приготовила яичницу на раскаленном асфальте, пишет NDTV.

Как сообщают местные СМИ, Индия борется с сильной жарой. В конце апреля и в начале мая в стране были зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений. Эксперты связывают аномальную погоду в регионе с глобальным изменением климата.

И пока одни местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу, другие в это время удивляют соцсети. Например, индианка, которая приготовила яичницу на раскаленном асфальте и опубликовала кадры в интернете.

Дорога была настолько горячей, что блюдо приготовилось так, словно для этого использовали раскаленную сковороду. Людей такое зрелище удивило, но комментаторы понадеялись, что это не был чей-то обед.

«Это не безопасно, в том числе и для участников дорожного движения», — подытожили комментаторы.

Ранее женщина из Эфиопии удивила врачей тем, что не ест и не пьет 16 лет.

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