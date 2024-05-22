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Посольство Франции подтвердило подорожание шенгенских виз

Посольство Франции: стоимость шенгенской визы увеличится с 11 июня

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Depositphotos

С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится для взрослых и детей. Данную информацию подтвердили в посольстве Франции в России, сообщает РИА Новости.

«С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до €90 для взрослых и €45 для детей в возрасте от 6 до 12 лет», – заявили в диппредставительстве, отметив, что правила выдачи виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности.

До этого в Брюсселе объявили о желании пересмотреть цены на шенгенские визы, хотя конкретная дата повышения не была названа. Отмечалось, что увеличение сбора связано с ростом уровня инфляции в Евросоюзе. Последний раз ЕС повышал визовые сборы в феврале 2020 года, когда стоимость подачи заявления выросла с €60 до €80.

На прошлой неделе руководитель турфирмы Наталия Ансталь перечислила основные причины отказа гражданам РФ в шенгенской визе. Одна из них — наличие у заявителя долгов.

Ранее стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» россиянам в 2023 году.

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