«Тело пролежало почти месяц»: жильцы кемеровского общежития пожаловались на трупный запах

Жильцы кемеровского общежития, расположенного по адресу бульвар Строителей, 19, продолжают жаловаться на трупный запах после того, как в одной из квартир на восьмом этаже почти месяц пролежали тела мужчины и его кота. Об этом сообщает Сiбдепо.

По словам соседей, квартира является собственностью города, однако там остается прописан отец мужчины, который не отдает ключи от помещения и не дает вывезти принадлежащую ему мебель. После обращения в администрацию города в квартиру приехали специалист по дезинфекции помещений и представители управляющей компании.

«Первая обработка прошла. Будем ждать вывоза мебели, но это затруднительно, так как хозяин странный. Сегодня ключи у него пришлось забрать практически силой. Нужно будет его разрешение на вывоз. Вторая обработка будет возможна только после вывоза мебели и очагов. На какое время это затянутся может — неизвестно! Хотелось бы, чтобы это прошло в кратчайшие сроки», — сообщила жительница девятого этажа.

В администрации Кемерова подтвердили слова соседки. По словам ее представителей, процесс может затянуться на фоне того, что владелец мебели не хочет ни с кем общаться. В горадминистрации также сообщили, что управляющая компания будет способствовать разрешению этой ситуации.

В январе Telegram-канал Mash сообщал, что на заброшенной даче бывшего лидера СССР Иосифа Сталина в Мытищах были обнаружены два тела.

Ранее эксперт по уборке квартир умерших рассказал, как трупный запах влияет на человека.