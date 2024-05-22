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«Культуру отмены» назвали инструментом Запада для поддержания однополярного миропорядка

Политолог Асафов: неоколониализм становится движущей политикой Запада

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Неоколониализм сегодня становится движущей политикой Запада, а «культура отмены» и «новая этика» выступают его инструментами, заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, политолог Александр Асафов в рамках презентации доклада «Культура отмены как механизм политического давления неоколониализма для поддержания однополярного мироустройства».

По его словам, Запад стремится добиться полной утраты суверенитета независимыми странами.

«Именно в таком положении сейчас уже оказалась Европа, принимающая под давлением США абсолютно невыгодные для себя решения», — отметил политолог.

Одним из примеров манипуляции общественным сознанием Асафов назвал освещение западными СМИ визита президента России Владимира Путина в Китай.

«Поданные ими нарративы абсолютно предвзяты и пошагово выстраивают идеологическую «машину обвинений». Трагическая гибель президента Ирана тоже стала не поводом для скорби и соболезнований, а пространством для манипуляций – западные журналисты насаждали идеологию своей власти через выборочную подачу высказываний лидера», — рассказал политолог.

Также Асафов предложил меры для противодействия «культуре отмены».

«Это образ будущего, в котором человечество готово к новым прорывам, солидарно движется вперед, а не сражается за влияние, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин», — сказал политолог.

Как отметила политолог Наталия Елисеева, чаще всего Запад пытается «отменить» государства с тысячелетней историей.

«Потому сейчас России, Китаю, Индии и ряду других стран необходимо объединиться для создания конкретного инструментария для работы с деструктивными действиями западного мира», — сказала она.

Презентацию доклада также посетили представители органов законодательной и исполнительной власти, МИД России, посольства Китайской Народной Республики, иностранные эксперты и другие.

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