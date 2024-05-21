Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо лучшее время для занятий спортом

Эксперт по питанию Гладкина: 11 утра является лучшим временем для тренировок

close
100%
Freepik.com

При выборе временных промежутков для занятий спортом важно исходить из собственных ощущений, однако есть ряд исследований, согласно которым, самым оптимальным временем относительно влияния на сердечно-сосудистую систему является 11 утра. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила эксперт по оздоровлению организма и питанию Евгения Гладкина. На втором месте, по ее словам, — интервал с 8 до 11 утра.

Вечерние же тренировки стоят на последнем месте. Однако эксперт считает, что самое важное — это регулярность и дисциплина.

«Когда у нас есть регулярность, когда у нас есть дисциплина, когда мы имеем какой-то определенный свой график, наш организм уже встраивается в него, он уже ждет этих тренировок. И очень важно иногда даже заставлять себя для того, чтобы были результаты», — сказала Гладкина.

Согласно данным сервиса «АльфаСтрахование», свыше трети (38,5%) россиян регулярно посещают спортзалы и занимаются в них самостоятельно. 13,8% нанимают себе тренера для занятий.

22,2% участников исследования занимаются спортом раз в неделю. Несколько раз в неделю это делают 28,4% респондентов. 10,9% — несколько раз в месяц. Не занимаются спортом вообще 13% россиян.

На секции ходит каждый четвертый, 12,6% играют в спортивных командах, а 23,7% занимаются дома.

Ранее россиянам назвали самые эффективные упражнения для кардиотренировки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами