Названо лучшее время для занятий спортом

При выборе временных промежутков для занятий спортом важно исходить из собственных ощущений, однако есть ряд исследований, согласно которым, самым оптимальным временем относительно влияния на сердечно-сосудистую систему является 11 утра. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила эксперт по оздоровлению организма и питанию Евгения Гладкина. На втором месте, по ее словам, — интервал с 8 до 11 утра.

Вечерние же тренировки стоят на последнем месте. Однако эксперт считает, что самое важное — это регулярность и дисциплина.

«Когда у нас есть регулярность, когда у нас есть дисциплина, когда мы имеем какой-то определенный свой график, наш организм уже встраивается в него, он уже ждет этих тренировок. И очень важно иногда даже заставлять себя для того, чтобы были результаты», — сказала Гладкина.

Согласно данным сервиса «АльфаСтрахование», свыше трети (38,5%) россиян регулярно посещают спортзалы и занимаются в них самостоятельно. 13,8% нанимают себе тренера для занятий.

22,2% участников исследования занимаются спортом раз в неделю. Несколько раз в неделю это делают 28,4% респондентов. 10,9% — несколько раз в месяц. Не занимаются спортом вообще 13% россиян.

На секции ходит каждый четвертый, 12,6% играют в спортивных командах, а 23,7% занимаются дома.

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