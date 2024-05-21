В Британии ребенка с фобией стрижки хотят исключить из школы за длинные волосы

В Англии ребенка с фобией на стрижку хотят исключить из школы, потому что у него слишком длинные волосы, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, мальчик по имени Фарук Джеймс боится стричь волосы, поэтому ходит с пышной и длинной прической. Такая внешность принесла ему сотни тысяч подписчиков в соцсетях, однако недавно у ребенка начались проблемы в школе.

Руководство учебного заведения хочет исключить Фарука, потому что его прическа нарушает устав школы. Несмотря на то, что семья ребенка принесла справку от врача, что мальчик живет с тонзурофобией — страхом перед стрижкой, директор не собирается идти на компромисс.

«Мне могут сниться ужасающие сны о том, как мне отрезают волосы, но мне не верят в школе», — пожаловался Джеймс.

Мать Фарука, Бонни Миллер, рассказала, что ее сын пытался ходить в школу с косами, но и это тоже было сочтено неприемлемым.

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