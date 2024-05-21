Автор проекта «Мы и они. На выезде» назвала плюсы жизни в России для иностранцев

Россиянам нужно ценить то, что у них есть в стране, поверить в себя, а также избавиться от комплекса самозванца. Об этом заявила автор проекта «Мы и они. На выезде» Мария Шахова.

«К сожалению, западные СМИ делают свое дело, многие люди за рубежом по-прежнему считают, что жить в России плохо и небезопасно. Думаю, что нам нужно показать всему миру, какой квантовый скачок мы совершили за последние два десятилетия. И это не просто слова, это мнение людей, которые бросив все, переехали жить в нашу страну», — сказала она.

Отмечается, что проект уже второй сезон подряд при поддержке Института развития интернета показывает разные уголки России глазами иностранцев. За год команда проехала более 20 регионов, показывая, как живут и что привлекает в России европейцев, американцев, австралийцев и даже индийцев.

По словам Шаховой, иностранцев до сих пор удивляет уровень сервиса и цифровизации в России, круглосуточные доставки, соотношение цены и качества товаров и транспорта, удобные сервисы для оплаты ЖКХ и многое другое. Он отметила, что многого из этого нет нигде в мире.

«Когда я говорю маме, что плачу здесь 100 евро за электричество, газ и воду, еще и делаю это в телефоне в одном приложении, то в ответ слышу: «Шутишь что ли?» — рассказал итальянец Кристиан Тропеа.

Также герои проекта «Мы и они» отмечают, что Россия является одной из немногих стран в мире, где ценят традиционные семейные ценности и количество гендеров не зависит от сомнительных мировых трендов. Например, многодетная семья Хейер проделала огромный путь из Австралии в Белокуриху на Алтае ради возможности воспитывать детей в правильной среде и строить бизнес на выгодных условиях.

«Большие семьи Австралии не нужны, и нам очень грустно смотреть на то, какой становится Австралия. Это одна из причин, по которой мы переехали в Россию. Здесь поддерживают большие семьи, помогают, предоставляют различные возможности», – рассказали герои выпуска «Австралийцы на Алтае».