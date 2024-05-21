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Поклонская рассказала, что расстроило Собчак перед их интервью

Наталья Поклонская: Собчак расстроилась, что ей пришлось ехать в Крым на интервью

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Александр Полегенько/РИА «Новости» и Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская рассказала, что телеведущая Ксения Собчак не хотела ехать в Крым ради интервью с ней – она предлагала побеседовать в Москве. В итоге интервью снимали все-таки на полуострове, причем сама Поклонская призналась в беседе с 360.ru, что осталась довольна беседой.

Напомним, речь идет об интервью 2022 года. Поклонская отметила заинтересованность Собчак в разговоре, назвав ее приятным собеседником.

«Она просто немного расстроилась, потому что пришлось приехать в Крым. Тогда у нее другие были намерения в Москве либо еще где-то снять интервью. Но пришлось приехать в Крым», — добавила советник генпрокурора.

Также она добавила, что не любит общаться с прессой и редко соглашается на это. Россиян она призвала подвергать сомнению все услышанное из СМИ и «30 раз проверять» информацию.

Напомним, в марте Наталья Поклонская появилась в эфире впервые за 1,5 года. Она поздравила россиян с 10-летием присоединения Республики Крым и города Севастополь к России и подчеркнула, что в 2014 году жители полуострова сделали осознанный выбор.

Ранее Поклонская опубликовала текст про украинцев и сделала одно предупреждение.

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