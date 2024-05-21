Эксперты назвали самые богатые клетчаткой продукты питания

Клетчатка представляет собой пищевые волокна, которые занимают важное место в рационе человека. Их получают из «грубой» пищи, которую организм не переваривает полностью, за счет чего она способствует регулярному опорожнению кишечника. Получают клетчатку из растительной пищи, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Женщинам в возрасте до 50 лет в сутки необходимо получать из питания 30 г клетчатки, после 50 лет – 25 г. Мужчинам рекомендуется потреблять 38 г клетчатки до 50 лет и 30 г – после.

Растворимая клетчатка является пребиотиком, поддерживающим микробиоту кишечника. Ее можно получить из таких продуктов, как яблоки, апельсины, свежая и сушеная морковь, черная фасоль, авокадо, батат, абрикосы, семена подсолнечника и льна.

Нерастворимая клетчатка – это пищевые волокна, которые не перевариваются организмом, сохраняя свой первоначальный вид. При этом они ускоряют прохождение пищи через кишечник, абсорбируют побочные продукты пищеварения. Получить такой вид клетчатки можно из чечевицы, бобовых, ягод – к примеру, черники. Также нерастворимая клетчатка содержится в картофеле, шпинате, цветной капусте, отрубях, миндале, черносливе, кураге, семенах чиа.

В некоторых продуктах есть сразу оба вида пищевых волокон – к примеру, в яблоках и грушах с кожурой, инжире.

Эксперты подчеркивают, что при всех плюсах продуктов с клетчаткой потреблять их следует разумно, не перебарщивая. Избыток клетчатки может привести к вздутию живота. Также возникает угроза, что пищевые волокна выведут из организма все полезные витамины и микроэлементы.

Напомним, доктор Александр Мясников до этого объяснял, что недостаток клетчатки в организме может привести к гниению пищи, дивертикулиту и разрыву кишечника.

Ранее стало известно, кому нужно с осторожностью употреблять клетчатку.