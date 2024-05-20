Исследование: почти треть представителей малого и среднего бизнеса используют ИИ в работе

Почти половина представителей малого и среднего бизнеса в России (46%) считают полезными инструменты на базе искусственного интеллекта и нейросетей. Более половины (54%) владельцев малого и среднего бизнеса используют нейросети в маркетинге и рекламе, а 37% предпринимателей убеждены, что искусственный интеллект позволяет решать ранее недоступные задачи. Такие данные получили исследователи аналитического центра НАФИ в ходе опроса представителей МСП.

Аналитики пришли к выводу, что предприниматели чаще всего используют искусственный интеллект для повышения эффективности ежедневных процессов. Почти две трети опрошенных предпринимателей и сотрудников малого бизнеса сообщили, что экономят время благодаря искусственному интеллекту.

В каждом третьем предприятии МСП руководители использовали инструменты на базе искусственного интеллекта. При этом 70% пользователей ИИ оценивают свой опыт использования таких инструментов как положительный.

Перечисляя плюсы ИИ, 63% представителей малого и среднего бизнеса заявили, что главная ценность инструментов на базе ИИ и нейросетей для бизнеса — это экономия рабочего времени. 49% считают, что ИИ высвобождает свободное время у сотрудников, позволяя им выполнять другие, более сложные и интересные задачи. Более половины бизнесменов сообщили, что с помощью ИИ-инструментов они экономят от 3 до 10 часов в неделю.

37% представителей МСП подтвердили, что использование ИИ и нейросетей помогает оптимизировать бюджет компании.

Также исследователи констатировали, что более чем в половине случаев малый бизнес применяет ИИ для решения маркетинговых и рекламных задач. При этом большинство представителей МСП для решения таких задач предпочитают инструменты российских разработчиков. 72% респондентов используют решения от «Яндекса», 43% — от VK, 35% — от «Сбера», 34% — от Google.