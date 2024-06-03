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Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Sham FM: Израиль нанес ракетные удары по окрестностям сирийского Алеппо

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Iranian Army Office/Global Look Press

Израильская авиация нанесла удары по военным позициям в окрестностях сирийского города Алеппо. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM.

По информации радиостанции, Израиль нанес ракетные удары по наземным целям, были слышны сильные взрывы. Сирийские средства ПВО открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.

2 июня экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине.

В этот же день славный советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что Израиль не отказался от сделки о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС, предложенной президентом США Джо Байденом 31 мая.

До этого израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Иерусалим не согласится на продолжение правления радикального движения ХАМАС в секторе Газе ни на одном из этапов процесса, направленного на прекращение войны в палестинском анклаве.

Ранее была названа роль США в планировании операции Израиля в Рафахе.

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