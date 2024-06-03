В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Также тревога была объявлена на подконтрольных украинским властям частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, заявил, что военный аэродром и другие объекты были поражены в ночь на 1 июня в районе города Стрый, расположенном в Львовской области Украины.

В апреле директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.