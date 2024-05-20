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Военкор рассказал о высоком интересе участников СВО к программе «Время Героев»

Военкор Пегов: популярность программы «Время Героев» сложно переоценить

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Александр Мельников/РИА Новости

Благодаря программе «Время Героев» в России сформируется новая управленческая элита, заинтересованная в укреплении суверенитета собственного государства, сообщил в Telegram-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов.

«Проект нацелен на подготовку принципиально новых управленческих кадров для нашей страны из числа тех, кто на поле боя доказал свою преданность Родине, командирскую компетентность и мужество», — написал Пегов.

По словам Пегова, почти все его знакомые подали заявку на участие в программе.

«Ее популярность среди военнослужащих сложно переоценить. Заявились и те, кто прямо сейчас находится в блиндажах, окопах и на командных пунктах, так и те, кто по медицинским причинам не может вернуться на фронт и уже считается ветераном», — сказал он.

Пегов отметил, что проект «Время Героев» предполагает дальнейшее обучение и карьерное продвижение в гражданской жизни.

«Есть три уровня подготовки. В первый отобрали 83 кандидата. Следующий уровень для тех, показал результаты скромнее. Еще один уровень — возможность подтянуть свой профессиональный уровень и прокачать управленческие навыки в рамках дистанционной программы Президентской академии», — сказал военкор.

Пегов подчеркнул, что самое главное – это то, что программа не является разовой историей, и отобранные несколько десятков человек – это лишь первая группа из большого числа будущих слушателей.

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