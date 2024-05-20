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В США на пляж выбросило огромный череп загадочного существа

LADBible: в США местных жителей удивил череп горбатого кита, выброшенный на побережье

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E. Dlutkowski/Cape Hatteras National Seashore/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США на берег выбросило огромный череп существа, удививший местных жителей, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, загадочный объект появился на пляже в Северной Каролине. После того, как череп стал достоянием общественности, его изучили специалисты и пришли к выводу, что останки принадлежат горбатому киту, чей вес может достигать 40 тонн.

«Их черепа относительно гибкие, особенно вокруг челюстных суставов, что позволяет им широко открывать пасть, чтобы потреблять большие объемы воды и добычи», — говорится в заявлении.

Местные жители потихоньку начали разбирать череп на сувениры, однако власти предупреждают, что такое занятие противоречит закону. Чиновники добавили, что кости будут использованы для исследований, либо их вернут обратно в океан.

Ранее ученые в Аргентине открыли новый вид проворных травоядных динозавров.

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