Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку на электросамокате затащило под автобус после ДТП

В Петербурге женщину на электросамокате затащило под автобус

close
100%
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

В Санкт-Петербурге местная жительница на кикшеринговом самокате попала в ДТП с автобусом. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 мая на перекрестке улицы Бабушкина и бульвара Красных Зорь. По словам очевидцев, сбежавшихся на звук столкновения, поначалу они даже не поняли, что пострадавшая была на электросамокате.

«Потом уже ребята показали, что самокат под автобусом. Девушка была в сознании, кричала от боли периодически, плакала. Страшное ДТП», — рассказал прохожий, бывший на месте ДТП, в беседе с изданием «78.ru».

Пострадавшую на скорой забрали в больницу. По данным СМИ, она находится в тяжелом состоянии.

Ранее самокатчик на велопараде в Москве лоб в лоб столкнулся с велосипедистом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами