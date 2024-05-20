Россиянку на электросамокате затащило под автобус после ДТП

В Санкт-Петербурге местная жительница на кикшеринговом самокате попала в ДТП с автобусом. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 мая на перекрестке улицы Бабушкина и бульвара Красных Зорь. По словам очевидцев, сбежавшихся на звук столкновения, поначалу они даже не поняли, что пострадавшая была на электросамокате.

«Потом уже ребята показали, что самокат под автобусом. Девушка была в сознании, кричала от боли периодически, плакала. Страшное ДТП», — рассказал прохожий, бывший на месте ДТП, в беседе с изданием «78.ru».

Пострадавшую на скорой забрали в больницу. По данным СМИ, она находится в тяжелом состоянии.

Ранее самокатчик на велопараде в Москве лоб в лоб столкнулся с велосипедистом.