Терроризирующая целый район Казани банда подростков избила сверстника

В Казани банда подростков, которая терроризирует целый район, избила сверстника. Об этом сообщает »Чистополь-Информ».

По информации издания, инцидент произошел в парке жилого комплекса «Салават Купер». Группа подростков напала на сверстника и избила его.

В пресс-службе УМВД города сообщили, что после произошедшего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что между несколькими несовершеннолетними произошел конфликт, переросший в драку.

Отмечается, что подростки, напавшие на несовершеннолетнего, ведут себя агрессивно и терроризируют целый район. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Полицейские устанавливают участников потасовки, детали и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее на Кубани подростки избили участника спецоперации.