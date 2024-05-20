Терроризирующая целый район Казани банда подростков избила сверстника

В Казани банда подростков, которая терроризирует целый район, избила сверстника. Об этом сообщает »Чистополь-Информ».
По информации издания, инцидент произошел в парке жилого комплекса «Салават Купер». Группа подростков напала на сверстника и избила его.
В пресс-службе УМВД города сообщили, что после произошедшего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что между несколькими несовершеннолетними произошел конфликт, переросший в драку.
Отмечается, что подростки, напавшие на несовершеннолетнего, ведут себя агрессивно и терроризируют целый район. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.
Полицейские устанавливают участников потасовки, детали и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Ранее на Кубани подростки избили участника спецоперации.