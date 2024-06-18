Россиянам рассказали, сколько нужно съесть моркови, чтобы стать оранжевым

В 100 граммах моркови содержится около 2000 мкг витамина А. Для хорошего равномерного загара за 1,5-2 месяца перед отпуском рекомендуется в день есть хотя бы один продукт, который содержит бета-каротин. Например, съедать по одной свежей моркови в день. Важно также учитывать суточную норму употребления того или иного витамина. Чрезмерное потребление бета-каротина может привести к каротинемии — состоянию, при котором кожа становится оранжевой из-за избыточного накопления каротина. Это показало исследования аналитиков и экспертов Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В рамках исследования была проанализирована суточная норма потребления витаминов в зависимости от пола, возраста и других особенностей (например, беременность, кормление грудью).

«Бета-каротин, известный своей способностью улучшать цвет кожи. Он содержится в моркови, сладком картофеле, абрикосах и шпинате. В организме человека бета-каротин превращается в витамин А, который способствует выработке меланина — пигмента, отвечающего за загар. Продукты, богатые бета-каротином, могут придать коже легкий золотистый оттенок», — рассказал Николай Миллер, нутрициолог сервиса Профи.

Витамин Е, обладающий антиоксидантными свойствами, помогает защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами. Его можно найти в таких продуктах, как орехи, семена и растительные масла. Например, 30 грамм миндаля содержат в среднем 7,4 мг витамина Е.

Витамин C также важен для здоровья кожи. Он участвует в синтезе коллагена и защищает кожу от оксидативного стресса. Цитрусовые, ягоды, киви и брокколи — отличные источники этого витамина.

Цинк нужен для регенерации кожи и заживления ран. Он содержится в мясе, морепродуктах, семенах. Селен защищает кожу от повреждений и старения. Источники этого элемента: орехи, мясо, рыба. Омега-3 и жирные кислоты уменьшают воспаление и улучшают структуру кожи. Они также содержатся в рыбе, семенах и орехах. Эти продукты полезны не только в период подготовки к отпуску, но на постоянной основе в ежедневном рационе.

«При этом не стоит забывать о разнообразном сбалансированном питании. Чрезмерное потребление одних и тех же продуктов может привести к нежелательным последствиям. Перед отпуском важно постепенно адаптировать рацион под пищу страны, в которую вы отправляетесь. Так организму будет легче адаптироваться к местной кухне», — добавил Миллер.

Чтобы помочь организму привыкнуть к новой еде, употребляйте пробиотики: йогурт, кефир, квашеная капуста, комбуча и др. Эти продукты помогут улучшить пищеварение и адаптироваться к новой пище. А также, пейте больше воды: гидратация важна для здоровья кожи. Кроме этого, избегайте тяжелой и жирной пищи: это поможет желудку адаптироваться в новых условиях.

Питание влияет на загар и состояние кожи. Добавить в рацион продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, полезно не только для цвета кожи, но и для защиты ее от повреждений. Важно соблюдать баланс и не забывать о разнообразии в питании, чтобы получить максимум пользы для своего здоровья и внешнего вида, отметили аналитики.

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