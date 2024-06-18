В московском метро планируют избавиться от ларьков

В московском метро в ближайшее время планируют избавится от ларьков, качество товаров в которых вызывает вопросы, и заменить их мини-магазинами известных торговых сетей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

Отмечается, что на данный момент в вестибюлях и переходах московской подземки насчитывается 750 торговых объектов, при этом планируется строительство новых.

По данным источника издания, аренда 1 кв. м. в метро может стоить в среднем около 10 тыс. рублей в месяц. Для пассажиров подобные изменения пойдут на пользу — люди более уверены в качестве товаров и услуг, реализуемых известными торговыми сетями, полагают эксперты.

«Задача — благоустроить эти точки, привести их к единому формату и вывести в метро в том числе крупных профессиональных участников рынка», — сказал собеседник, подчеркнув, что интерес к проекту уже проявили Tele2, Natura Siberica и Wildberries.

До этого сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о внедрении «российской полки» (отдел с продукциями компаний РФ) в торговые сети страны. Инициативу поддержали Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития.

Ранее стало известно, куда большинство россиян ходят за продуктами.