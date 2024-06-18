Усс назвал антироссийской пиар-акцией арест в Италии сооснователя «Право.ру»

Сын экс-губернатора и сенатора от Красноярского края Артем Усс заявил, что арест в Италии бывшего вице-губернатора Кемеровской области, сооснователя портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе является спланированной пиар-акцией по случаю саммита «Большой семерки» в Италии в поддержку Украины. Об этом сообщает агентство РБК.

По словам Усса, Чиракадзе, являющийся его бизнес-партнером и хорошо известный в международных юридических кругах и судейском сообществе, давно и открыто проживал на территории Евросоюза и Италии. Его арест является заранее спланированной политической и пиар-акцией, которая приурочена к недавнему саммиту G7 в поддержку Украины.

Усс подчеркнул, что на сомнительное расследование в отношении Чиракадзе тратятся колоссальные ресурсы для того, чтобы поддерживать нарратив о «плохих русских».

До этого итальянские карабинеры арестовали гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, подозреваемого в организации побега в РФ российского предпринимателя Артема Усса.

Ранее отец Усса заявил, что представители властей США могут задать его сыну вопросы в РФ.