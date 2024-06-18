Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Усс назвал антироссийской пиар-акцией арест в Италии сооснователя «Право.ру»

Усс: арест в Италии сооснователя «Право.ру» Чиракадзе является пиар-акцией

close
100%
Социальные сети Артема Усса

Сын экс-губернатора и сенатора от Красноярского края Артем Усс заявил, что арест в Италии бывшего вице-губернатора Кемеровской области, сооснователя портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе является спланированной пиар-акцией по случаю саммита «Большой семерки» в Италии в поддержку Украины. Об этом сообщает агентство РБК.

По словам Усса, Чиракадзе, являющийся его бизнес-партнером и хорошо известный в международных юридических кругах и судейском сообществе, давно и открыто проживал на территории Евросоюза и Италии. Его арест является заранее спланированной политической и пиар-акцией, которая приурочена к недавнему саммиту G7 в поддержку Украины.

Усс подчеркнул, что на сомнительное расследование в отношении Чиракадзе тратятся колоссальные ресурсы для того, чтобы поддерживать нарратив о «плохих русских».

До этого итальянские карабинеры арестовали гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, подозреваемого в организации побега в РФ российского предпринимателя Артема Усса.

Ранее отец Усса заявил, что представители властей США могут задать его сыну вопросы в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами