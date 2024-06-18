Названы минимальные сроки появления у США гиперзвукового оружия

Армия Соединенных Штатов не сумела достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) до октября 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Счетной палаты США.

По оценкам ведомства, первая партия, в которую входят четыре пусковые установки, сопутствующее оборудование и запас из восьми гиперзвуковых ракет, может быть поставлена не ранее октября 2025 года, если испытания пройдут успешно до конца текущего года. При этом отмечается, что если в ходе испытаний обнаружатся проблемы, то постановка на вооружение может быть отложена на еще больший срок.

Разработчики гиперзвукового оружия подчеркнули, что первая ракета серийного производства может быть поставлена приблизительно через шесть недель после успешного испытания, а батарея из восьми ракет — через 11 месяцев.

В мае заместитель помощника министра обороны США Джон Хилл заявил, что американская армия не обладают адекватной защитой от гиперзвуковых ракет.

Ранее аналитик заявил, что российские ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО.